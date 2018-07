Alles Teamchef - oder was?

Hernán Darío Gómez „Ja, ich habe andere Angebote. Aber das Land hat eine große Zukunft. Ich werde mir etwas Zeit nehmen und dann entscheiden“, sagte Panamas Trainer, der trotz dreier Niederlagen in der Heimat wie ein Held gefeiert wurde.

Ricardo Gareca Peru will mit dem Argentinier weiterarbeiten, doch der sagt: „Wir werden alles in Ruhe analysieren, jetzt ist nicht der Moment, um diese Entscheidung zu treffen.“ Hintergrund ist, dass der Argentinier in seinem Heimatland schon als Nachfolger von Sampaoli gehandelt wird, wenn der doch noch gehen muss.

Juan Carlos Osorio Auch Mexikos Teamchef weiß noch nicht so recht, was er in Zukunft machen will. „Wir werden sehen, was passiert“, sagte der Kolumbianer.

Heimir Hallgrímsson Islands Zahnarzt denkt offenbar über eine Karriere als Klubtrainer nach. „Ich nehme mir eine Woche oder zwei Zeit. Ich spreche mit dem Verband, spreche mit meiner Familie, und dann treffen wir eine Entscheidung“, sagte er. Die Spieler wünschen sich zwar, dass er bleibt, haben aber auch Verständnis für die Ambitionen ihres Trainers. „Er hätte etwas Größeres verdient“, sagte der Augsburger Alfred Finnbogason.

Nabil Maaloul „Ich werde erst beten, und Gott wird mir dann den richtigen Weg zeigen“, sagte der Teamchef der Tunesier.

Óscar Tabárez Der älteste Teamchef des Turniers könnte Uruguays Mannschaft verlassen – allerdings aus gesundheitlichen Gründen.