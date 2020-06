Ein Finale zum Auftakt

Titelverteidigung in der Champions League? Hat es noch nie gegeben.

Titelverteidigung bei einer Weltmeisterschaft. Hat es schon gegeben, war aber im fußballerischen Mittelalter.

52 Jahre ist es her, dass ein Weltmeister den Titel vier Jahre danach wieder holen konnte. Es war Brasilien, das 1962 den zweiten Titel in Folge holte. Das war zuvor nur Italien 1938 gelungen.

"Wir alle wissen, wie schwierig es ist, das Double zu schaffen", sagt Spaniens Weltmeistercoach Vicente del Bosque. Der spanische Coach erinnerte an die Negativbeispiele der jüngsten Turniere, als Frankreich 2002 und Italien 2010 als Titelverteidiger schon in der Gruppenphase ausgeschieden waren. Das gleiche passierte den Italienern 1950 und Brasilien 1966 in England.

Was es in 84 Jahren WM-Geschichte aber noch nie gegeben hat: Dass es schon im ersten Gruppenmatch die Wiederholung des WM-Endspiels von vor vier Jahren gegeben hat. Spanien trifft am Freitag in Salvador da Bahia (21.00 Uhr MESZ) auf die Niederlande.