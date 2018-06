Eine breite Front für Löws Verbleib

Deshalb setzt der DFB bei der Aufarbeitung der desaströsen WM zunächst alle Konzentration auf die Cheftrainerfrage. Erst dann sollen Themen wie die Außendarstellung, die Abkapselung von der Öffentlichkeit, die Zusammenstellung des immer größer werdenden Stabes der Löw-Helfer, die Rolle der Assistenztrainer und Organisationsfragen in den Fokus rücken. Die zentrale Frage ist: Wer sitzt am 6. September in München im Nations-League-Spiel gegen Frankreich auf der Trainerbank? Bierhoff will die von Löw eingeforderte Denkpause nicht als Alarmsignal werten, dass der seit 2006 amtierende Teamchef genug hat von seinem Job. „Die Situation ist wie nach jedem Turnier, ob erfolgreich oder nicht“, bemerkte der Manager. Löw habe sich immer die Zeit für eine Analyse genommen.

Nach dem Halbfinal-Aus bei der EM 2012 in Warschau gegen Italien, das damals Löws falscher Spieltaktik angelastet wurde, hatte der infrage gestellte Chefcoach auch lange für ein klärendes Wort gebraucht. Noch länger dauerte sein Schweigen in der Öffentlichkeit: Erst 46 Tage danach meldete sich Löw mit einer 25-minütigen Brandrede zurück.