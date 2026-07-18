Weil ihm nach eigenen Angaben die Einreise in die USA verweigert wurde, hat sich der frühere Weltklasse-Fußballer Joan Capdevila an Donald Trump gewandt. „Ich brauche Hilfe, Donald Trump“, schrieb der frühere spanische Welt- und Europameister an den US-Präsidenten gerichtet auf der Plattform X. „Mir wurde gerade mitgeteilt, dass ich nicht mit meinen Kindern zum Finale reisen kann, weil mir das ESTA verweigert wurde.“

Spiel im Iran

Er könne nicht fassen, „dass man mir die Einreise in die USA verweigert ... und dass ich einen solchen Moment mit meinen Kindern verpasse, die den Fußball so sehr lieben ... Wenn jemand weiß, wie man das beheben kann, werde ich ihm von ganzem Herzen und ein Leben lang dankbar sein.“

Gegenüber El Partizado de COPE nannte der 48-Jährige auch den Grund für die Verweigerung der Einreise: „Die ESTA haben sie mir verweigert, weil ich vor zehn Jahren ein Spiel im Iran gespielt habe.“