Fußball: Schaub ist zu gut für den Abstiegskampf und muss gehen

Der Kicker scheibt: "Der Abstiegskampf verlangt wohl andere Tugenden, als sie der hoch veranlagte Österreicher aktuell bieten kann. Bei nicht wenigen Kennern gilt er als bester Fußballer im Kader. Louis Schaub – ein Opfer der Umstände.“ Louis Schaub durfte am Samstag nicht mit ins Trainingscamp nach Benidorm reisen. Schaub hat aber noch einen Vertrag bis Sommer 2022. Der Österreicher ist nicht der einzige Spieler, der zum Gehen animiert werden soll. Auch Vincent Koziello (24), Niklas Hauptmann (23) und Matthias Bader (22) werden nicht mitgenommen nach Spanien. Das Trio spielte in der Hinrunde keine Rolle, Schaub hingegen kam in seinen neun Einsätzen auf ein Tor und einen Assist. Unter dem neuen Köln-Trainer Markus Gisdol brachte es der 25-jährige Schaub im Herbst allerdings nur auf insgesamt 48 Einsatzminuten. Sportboss Horst Heldt (50) sagte zum Kölner Express: „Wir haben den Spielern und ihren Beratern mitgeteilt, dass sie in der Rückrunde wenig Aussicht auf Spielzeit haben. Sie können die Zeit jetzt nutzen, um sich neu zu orientieren und eine gute Lösung für alle Seiten zu finden.“

Burgstaller fehlte bei Schalke

Schon Freitagabend brach Schalke ins Trainingslager nach Fuente Alamo bei Murcia auf. Der Österreicher Guido Burgstaller, der seine Teamkarriere schon beendet hat, gehörte aber nicht zur Reisegruppe. Der Stürmer litt an einem Infekt wie auch Tormann Markus Schubert. Die beiden sollen aber nicht im Laufe des Wochenendes nachreisen. Michael Gregoritsch, der bis Saisonende vom FC Augsburg ausgeliehen ist, ging hingegen mit an Bord. Der Stürmer will bei Schalke eine Rolle spielen, um in den EM-Kader zur rutschen.

Dragovic will spielen

Das will auch ein anderer. Laut dem Fachmagazin " kicker" strebt Aleksandar Dragovic einen fixen Wechsel von Bayer Leverkusen an. Bei der Werkself zählte der Innenverteidiger im Herbst nicht zum Stammpersonal. "Ich brauche Spiele für die EM, ganz klar", sagt er.Sein Vertrag läuft bis Sommer 2021. Leverkusen bricht am Samstag nach La Manga nach Spanien auf. Rückrundenstart ist am 19. Jänner gegen Paderborn.