EM 2024: Lob für "The Burschen" aus Österreich

Das erste Mal in der Geschichte der EM erzielte das ÖFB-Team einen Gruppensieg. "The Burschen", so wie CNN die Fußballspieler in Folge nannte, hätten ihre Gegner "fassungslos" zurückgelassen.

Und ja, so ganz konnte man selbst den grandiosen Erfolg der Österreicher im Fußball erst nicht glauben.