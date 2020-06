Fuglsang vor Ö-Tour-Sieg

Die Überraschung hielt sich in Grenzen – der Däne Jakob Fuglsang verteidigte das Gelbe Trikot des Gesamtführenden auch im Einzelzeitfahren am Neusiedler See. Bei fast schon traditioneller Hitze von über 30 Grad absolvierte der Däne am Samstag die 24,1 Kilometer in 28:58,46 Minuten, das war zwar nur die zwölftbeste Zeit (bei Rennhälfte war er noch Fünfter), das reichte aber locker, um seine Verfolger in der Gesamtwertung in Schach zu halten.

Weil der Italiener Danilo di Luca (bis Samstagmittag Zweiter) eben kein Zeitfahrer ist nur nur 18. wurde;

weil der Schweizer Steve Morabito (Dritter) zwar loslegte wie die Feuerwehr, aber noch acht Sekunden auf den 27-Jährigen einbüßte;

und weil Thomas Rohregger (Vierter) nur die 35. Zeit zusammenbrachte und noch auf den siebenten Rang im Gesamtklassement zurückfiel.

Immerhin musste der Tiroler am Samstag nicht mehr neidisch auf die Zuschauer am Straßenrand schauen, die wie schon tags zuvor den Radprofis in Badekleidung zuwinkten – der Neusiedler See ist nur ja einen Steinwurf von der Ziellinie in Podersdorf entfernt, der Kühleffekt bei 27 Grad Wassertemperatur aber überschaubar. Was für den Tiroler bleibt von der Ö-Tour 2012? Enttäuschung. "Aber ich habe heute alles gegeben, mehr war nicht drin. Und ob ich jetzt Fünfter oder Siebenter bin, ist auch schon egal."

Die schnellste Zeit des Tages brachte Marco Pinotti zusammen, 27:42,95 Minuten bedeuten einen Schnitt von 52,17 Stundenkilometern, damit schob sich der Italiener in der Gesamtwertung noch an Rohregger vorbei auf den sechsten Rang. "Für mich ist das ein Traum, es stimmt mich optimistisch für die Olympischen Spiele, wo ich im Straßenrennen und im Zeitfahren starte", sagte der 36-Jährige aus dem Team BMC.