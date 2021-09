Für Schwab beginnt mit der PGA-Tour ein neuer Karriere-Abschnitt

Das ist auch für Schwab ein Karriere-Ziel. Im Fokus steht vorerst aber vor allem die Verbesserung in der Weltrangliste. Die Top 100 sind maßgeblich für WGC-Turniere, die Top 50 für die Teilnahme an Majors. Dass Schwab trotz einiger Top-Ten-Ergebnisse und nur einem verpassten Cut aus den Top 100 gefallen ist - derzeit ist der Steirer 134. - liegt hauptsächlich an der vergleichsweise mageren Dotation der von der Pandemie schwer getroffenen Europa-Tour.

Das kann sich nun rasch ändern. Denn in Amerika sind die Preisgelder um ein Vielfaches höher, 7 Millionen Dollar wie nun beim Sanderson normal. Damit gibt es deutlich mehr Ranglisten-Punkte zu gewinnen. Auch das PGA-Turnier danach in Las Vegas ist mit 7 Mio. Dollar dotiert.