French Open: Simona Halep holte ihren ersten Major-Titel

Im 32. Versuch bei einem Major ist es nun endlich auch Simona Halep gelungen: Die 26-jährige Rumänin bezwang am Samstag im Damen-Finale der French Open in Paris US-Open-Siegerin Sloane Stephens (USA) trotz eines 3:6,0:2-Rückstands nach 2:03 Stunden noch mit 3:6,6:4,6:1 und holte in ihrem vierten Grand-Slam-Finale endlich den ersehnten ersten Pokal.

Noch vor einem Jahr hatte Halep mit verweinter Stimme die Trophäe für den zweiten Platz in Empfang genommen. Damals hatte sie gegen den lettischen Teenager Jelena Ostapenko trotz einer 6:4,3:0-Führung noch verloren. Auch im vergangenen Jänner hatte Halep im Endspiel der Australian Open der Dänin Caroline Wozniacki den Vortritt lassen müssen.

Fluch abgelegt

In ihrem dritten Endspiel in Roland Garros brach die Rumänin den Bann nach drei zuvor verlorenen Grand-Slam-Endspielen. Halep war schon vor dem Finale als weiterhin regierende Weltranglisten-Erste festgestanden, doch sie war eine von jenen Spielerinnen, die ohne Major-Titel auf dem Tennis-Thron saßen. Diesen Fluch hat sie nun abgelegt.

Stephens, die vergangenen September die US Open gewonnen hat, blieb damit im insgesamt siebenten Tour-Finale der siebente Titel verwehrt.