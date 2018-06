French Open: Nadal steht nach Glanzauftritt im Halbfinale

Rafael Nadal steht nach einer Viertelfinal-Schlacht gegen Diego Schwartzman im Halbfinale der French Open. Der Spanier kam am Donnerstag so richtig in Fahrt - und musste wohl auch dem Wettergott danken. Ehe am Mittwochabend ein Regenabbruch das Viertelfinale vorzeitig beendete, war Schwartzman auf dem Weg zur Sensation und hatte den Spanier im ersten Satz geschlagen.

Die Fortsetzung am Donnerstag verlief dann nach Nadals Wunsch, der den Argentinier letztlich mit 4:6,6:3,6:2 und 6:2 abfertigte. Im Halbfinale trifft Nadal auf Juan Martin del Potro. Der Olympia-Zweite gewann das Duell zweier ehemaliger US-Open-Sieger gegen den Kroaten Marin Cilic am Donnerstag 7:6(5),5:7,6:3,7:5. Für den oft am Handgelenk verletzten Del Potro ist es das zweite Halbfinale in Paris nach 2009.

Im zweiten Semifinale stehen einander am Freitag der Österreicher Dominic Thiem und Außenseiter Marco Cecchinato aus Italien gegenüber.