French Open live: Dominic Thiem gegen Alexander Bublik

Dominic Thiem eröffnet am heutigen Donnerstag in Paris den fünften Spieltag der mit 42,66 Mio. Euro dotierten French Open auf dem Centercourt. Im ersten Match um 11.00 Uhr trifft die Nummer 4 des Turniers in der zweiten Runde auf den Kasachen Alexander Bublik. "Er serviert richtig gut, das macht ihn auch am unangenehmsten. Ich werde schauen, dass ich gut retourniere und so konzentriert wie möglich jeden Ballwechsel spiele", sagte Thiem im Vorfeld.