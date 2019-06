French Open live: Das ewige Duell Federer gegen Nadal

Der heutige Freitag ist ein Festtag für alle Tennis-Fans. In den Halbfinali der French Open stehen sich die derzeit vier besten Tennisspieler der Welt gegenüber. Das gab es bei einem Major zuletzt 2012 in Melbourne mit Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Andy Murray.

Der Pariser Elffach-Champ Rafael Nadal und Major-Rekordsieger Roger Federer spielen am Centrecourt Chatrier, im Anschluss kommt es zum Duell von Dominic Thiem mit dem Branchen-Primus Djokovic (beide Matches im KURIER.at-Liveticker).

Bei den Damen wird es ein neues Siegergesicht in einem Grand Slam geben - entweder Ashleigh Barty oder Marketa Vondrousova. Die als Nummer 8 gesetzte Australierin und die ungesetzte Tschechin setzten sich in den Semifinali durch. Barty rang die 17-jährige Amanda Anisimova ( USA) nach kuriosem Matchverlauf 6:7(4),6:3,6:3 nieder, Vondrousova besiegte Johanna Konta (GBR-26) 7:5,7:6(2). Das Endspiel findet am Samstag statt.