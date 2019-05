French Open: Bon jour in Rafael Nadals Reich

In Paris könnte am 9. Juni Geschichte geschrieben werden. Wieder einmal von Rafael Nadal. Rekordhalter in Paris ist der Spanier ja ohnehin längst, aber der bald 33-Jährige könnte die French Open an diesem Tage zum zwölften Mal gewinnen. So oft hat kein anderer Spieler ein einzelnes Turnier für sich entschieden können. In Monte Carlo und Barcelona verpasste der Sandplatz-König heuer diese Chance. Ist er der haushohe Favorit? Welche Herren darf man noch zum erlesenen Kreis zählen, die den Titel beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres holen können.

Rafael Nadal

Wankte der Sandplatz-Riese bei den ersten Turnieren auf seinem Lieblingsbelag, so spielte er in Rom mit dem Titelgewinn wieder in die Favoritenrolle. Tennis-Legende und Eurosport-Kommentator Boris Becker formuliert es auf den Punkt: „Das ist das Reich von Rafael Nadal. Keiner hat dieses Turnier so beherrscht wie er.“ Sieht man von einem Nichtantritt zum Drittrundenspiel 2016 gegen seinen Landsmann Marcel Granollers ab, verlor Nadal in Roland Garros nur zwei Matches: 2009 im Achtelfinale gegen den Schweden Robin Söderling und 2015 im Viertelfinale gegen Novak Djokovic.

Siegeschance: 4,5 von 5 Sternen

Novak Djokovic

Der Serbe weiß als einziger noch aktiver Spieler, wie es ist, Nadal in Paris zu schlagen. Und der 32-jährige Serbe hat etwas im Blickfeld: Er könnte den kalenderübergreifenden Grand-Slam holen, nach Wimbledon, den US und den Australian Open eben auch im Südwesten von Paris triumphieren. Die selbe Chance bot sich ihm bereits 2016 – was folgte, war sein bislang einziger Titel bei den French Open. Zudem zeigte sich der Ranglisten-Erste zuletzt wieder in blendender Spiellaune. Und ein Titel würde den 15-fachen Sieger bis auf vier Major-Titel an Roger Federer heranbringen.

Siegeschance: 3 von 5 Sternen