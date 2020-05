Frazier verlor den letzten Kampf

Viel Substanz kostete auch der dritte Kampf gegen den Dauerrivalen: Im brutalen " Thrilla in Manila" am 1. Oktober 1975 untersagte Trainer Eddie Futch Frazier, in die 15. Runde zu gehen. Frazier konnte kaum noch etwas sehen, beide Boxer waren nur noch durch den Ring gewankt. Für beide war der Kampf, wie Ali es später sagte, eine Grenzerfahrung "next to death".



Danach war nicht mehr viel Dampf in Fraziers Physis, er verlor auch das zweite Duell mit Foreman 1976 und beendete seine Karriere. Ein Comeback-Versuch 1981 scheiterte.

Im Ruhestand versuchte es Frazier als Sänger. Er gründete die Gruppe "Knockouts", trat sogar in der Wiener Stadthalle auf.



Bald jedoch zog es ihn wieder zu seinen Wurzeln. Er wurde Trainer und Besitzer eines großen Box-Gyms in Philadelphia. Das Motto seines Trainingszentrums hieß: "Schwitze in der Turnhalle. Blute nicht auf der Straße!"