Echt stark: Der Mann, der Flugzeuge und Züge zieht

Gerne redet der stärkste Mann Österreichs davon, wie er Lasten schleppte, die eine ganze Fußballmannschaft gemeinsam nicht transportieren kann. Noch lieber aber über das, was ihn noch mehr bewegt: Wenn er für Kinder ein Held sein darf, wenn er mit den Jüngsten arbeiten darf. Freilich, der sechsjährige Kevin muss jetzt nicht alleine Lastwägen ziehen oder Tonnen Zement vor sich hin schleppen. Aber es macht auch Spaß, selber transportiert zu werden. In einem Feuerwehrauto zum Beispiel oder mit einem Ski-Schlepplift. Franz Müllner nimmt sich viel Zeit für die Jüngsten. „Jedes Kind sucht irgendwie einen Hero. Es bereitet mir Freude, wenn sie bewundern, was man mit harter Arbeit alles schaffen kann. Meine Helden als Kind waren Bud Spencer oder Terence Hill.“

Riesenaufwand

Freilich, Bud Spencer hat im Gegensatz zu ihm noch nie das Wiener Riesenrad im Alleingang bewegt. Das Ganze natürlich zu einer Zeit, in der sich nur mehr Praterstrizzis im Areal aufhielten. „Viele haben sich gewundert, dass sich um 5.30 Uhr früh auf einmal das Riesenrad bewegt“. Am Salzburger Mönchsberg hat er auch schon die Festungsbahn gezogen.

Müllner liebt es aber vor allem, der ganzen Welt zu zeigen, was man mit kraftvoller Anstrengungen alles bewegen kann. Vor allem liebt er es, selbst die ganze Welt zu sehen. Erst im Vorjahr versetzte der Salzburger Peru in Staunen, als er drei Waggons des „Incarail“ beförderte. „Mit dieser Kultur in Berührung zu kommen, macht mich stolz.“