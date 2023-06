Warum bei Olympia 2024 in Paris Alkohol verboten ist

In der Praxis bieten einige Vereine in Frankreich ĂŒber eine Ausnahmeregelung dennoch einen Alkoholausschank im Stadion an, vor allem im Rugby, schrieb die Zeitung. Ein Versuch von Abgeordneten, das Alkoholverbot in Stadien aufzuweichen, war 2019 gescheitert.

Bei den vorangegangenen Olympischen Spielen in Tokio 2021 hatte es wegen drastischer Corona-BeschrÀnkungen keinen Alkoholausschank gegeben. 2012 in London und 2016 in Rio war jeweils eine Biermarke in den AustragungsstÀtten erhÀltlich.