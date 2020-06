Fränk Schleck: Doper oder Opfer?

Eh klar, die Radsportler sind ja alle gedopt. Zwar hat es dieses Jahr bis zum 18. Tag der Tour de France gedauert, aber dann durften sich die Kritiker wieder die Hände reiben: Fränk Schleck wurde erwischt, mit einem Medikament im Urin, das seit Juni 2006 in Frankreich nicht mehr verkauft werden darf und das auf der Liste der "spezifizierten Produkte" des Radsport-Weltverbandes UCI steht. Sein Team RadioShack-Nissan hat den 32-Jährigen am Dienstag nach Hause geschickt.



So weit, so schlecht. Doch ein Dopingfall ist die A-Probe des Luxemburgers deswegen (noch) nicht. Erstens ist das in der Probe vom Samstag gefundene Präparat namens Xipamid ein Diuretikum (ein harntreibendes Medikament), das nicht ausdrücklich auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur erwähnt ist. Deswegen gilt die Probe auch nicht als positiv, sondern nur als "anormal". Deswegen muss auch keine Suspendierung des Sportlers erfolgen; zudem ist die B-Probe noch nicht geöffnet, die Gegenanalyse hat Schleck aber schon beantragt.