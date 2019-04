Formel 1: Warum es für Vettel eng wird

In einer Pressemitteilung ließ Leclerc nun keine Zweifel an seiner Angriffslust aufkommen und präsentierte stolz seine Erfolge auf dem Stadtkurs, der eine seiner „Lieblingsstrecken“ sei: ein Sieg und ein Podestplatz in der Formel 2, dazu im Vorjahr die ersten Punkte in der Königsklasse. Sollte Leclerc weiterhin so starke Leistungen abliefern, wird die von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hergestellte Hierarchie nicht mehr lange zu halten sein. Der Monegasse wartet nur darauf, bei Ferrari zur Nummer 1 zu werden.

Vettel steht bei Ferrari bis Ende 2020 unter Vertrag. Er hat also nur noch zwei Saisonen Zeit, um sich den Traum vom WM-Titel bei der Scuderia zu erfüllen. Doch was wird danach sein? Wird Vettel mit dann 33 Jahren noch einmal seinen Vertrag verlängern? Man hört, dass sich der Deutsche im italienischen Team nicht mehr so wohl fühlen soll wie zuvor bei Red Bull. Könnte sich Vettel nach 2020 gar schon ins Privatleben zurückziehen?

Ecclestone spekuliert