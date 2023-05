Formel 1: Verstappen radierte Red-Bull-Rekord von Vettel aus

"Wenn du ein gutes Auto eine Zeit lang hast, kannst du diese Rekorde brechen", betonte Verstappen: "Es ist großartig. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in so einer Position in meiner Karriere sein würde." Seit 2015 startet er schon in der Formel 1, in Monaco durchbrach er auch die Marke von 2.000 Führungsrunden.

Übermacht Red Bull

"Selbst mit einem großartigen Ergebnis musst du dich hinter ihnen anstellen, in jedem Rennen", kommentierte Fernando Alonso die Stärke der "Bullen". Der spanische Routinier, der das Rennen im Fürstentum 2006 und 2007 gewonnen hat, musste sich Verstappen im Qualifying und im Rennen als Zweiter geschlagen geben. Aus eigener Kraft zu siegen, scheint aktuell fast illusorisch. Selbst an einem Wochenende, wo die Konkurrenz gehofft hatte, dem Übermächtigen temporär die Stirn bieten zu können, war Verstappen wieder vorne.

In all den 2000er- und 2010er-Jahren, an die er sich zurückerinnere, hätte er die WM angeführt diesem Jahr, meinte Alonso mit Blick auf seine bisherigen Saisonleistungen. "Aber jetzt gibt es Red Bull. Und Max dominiert jedes Rennen." Vier Siege und zwei zweite Plätze in den ersten sechs Saisonrennen belegen Verstappens Hochform.

Lob von Helmut Marko

Scheinbar unaufhaltsam marschiert er Richtung dritten Weltmeistertitel. "Max war unter allen Bedingungen - trocken, halbtrocken, extrem Wasser - immer Herr der Lage, hat das Tempo souverän kontrolliert. Eine unglaubliche Leistung", lobte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. "Einmal hat er wieder die Mauer küssen müssen, aber das ist Gott sei Dank gut ausgegangen."