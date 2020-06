Footballer Walch: "Mein Ziel ist ganz klar Gold"

Doch Football bleibt in Österreich ein reiner Amateursport, trotz aller Erfolge, auch in internationalen Spielen. "Manche Spieler können bei der EM nicht dabei sein, weil sie Prüfungen auf der Uni haben", sagt Walch. Andere müssen sich zwei Wochen Urlaub nehmen, um die drei Spiele zu absolvieren. In Deutschland hätte er die Möglichkeit, etwas Geld zu verdienen. Doch Walch bleibt in Österreich. "Ich spiele bei den Vikings, dem besten Team in Europa", sagt er. Aber: "Mein Vater lebt in den USA, meine Mutter verdient nicht gut. Ich muss auch daran denken, wie ich mein Geld verdienen kann."

Infos/Karten www.football2014.at