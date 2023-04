Nun ist es fix: Runningback Sandro Platzgummer kehrt nach Innsbruck zurück und wird für die Raiders Tirol in der European League of Football (ELF) spielen. Das teilte der Tiroler Club am Donnerstag mit. Für den 26-Jährigen ist es nach seinem dreijährigen Ausflug in die NFL, wo er bis Jahresbeginn bei den New York Giants unter Vertrag stand, eine Heimkehr zu seinem einstigen Ausbildungsverein. Am Freitag wird der Offensivspieler in Innsbruck offiziell vorgestellt.

Er freue sich auf die neue Herausforderung in einer neuen Liga, wurde Platzgummer in einer Aussendung zitiert. "Ich bin sehr glücklich, zurück bei den Raiders Tirol zu sein und kann meine Laufbahn dort fortsetzen, wo sie begonnen hat. Etwas anderes kam für mich in Europa nie in Frage", sagte der Sportler, der in Innsbruck Medizin studiert. Auch sein neuer Cheftrainer Kevin Herron freute sich, "dass Sandro wieder in 'Silver and Black' auflaufen wird. Er ist ein Raider und hier zu Hause. Unsere Offense ist mit Sandro um ein großes Stück gefährlicher geworden."