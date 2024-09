Football-Star Hill nach Festnahme: "Hätte cleverer sein können"

Nach dem Wirbel um seine kurzzeitige Festnahme bei einer Verkehrskontrolle in Miami hat NFL-Star Tyreek Hill nun eingeräumt, dass er sich in der Situation gegenüber den Polizeibeamten hätte cleverer verhalten müssen. "Letzten Endes bin ich ein Mensch. Ich muss mich an Regeln halten. Ich muss tun, was jeder andere auch tun würde", sagte der Wide Receiver der Miami Dolphins, der danach noch rechtzeitig zum Spiel gegen die Jacksonville Jaguars kam und sogar einen Touchdown erzielte.