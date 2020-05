Football: Favorit mit zweiten Garnitur

Auf der anderen Seite brauchen sich auch die College-Spieler nicht zu verstecken. Football ist in den USA Schulsport, so wie in Kanada, Mexiko und Japan. Die meisten Athleten gehen zwar einem Beruf nach, trainieren aber sechs Mal pro Woche.



Doch Kanadas Chefcoach Larry Haylor, der 13 Spieler aus der eigenen Profi-Liga im Kader hat, stellte klar: "Wir spielen sicher nicht für den zweiten Platz." Wobei der Respekt vor den Amerikanern sehr groß ist. "Sie könnten zehn verschiedene Teams stellen", sagt Kanadas Running-Back David Stevens. "Es hat schon einen Grund, warum das Spiel American Football heißt."