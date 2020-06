Fontana oder Zillertal: Zwei Optionen für den Ryder Cup 2022

Österreich bewirbt sich um den Ryder Cup 2022, eine der größten Sportveranstaltungen weltweit. Die besten Golfer Europas und der Vereinigten Staaten sollten sich in acht Jahren in Österreich messen. Gestern wurden bereits zwei mögliche Sportanlagen präsentiert. Der Golfclub Fontana punktet mit seiner Nähe zu Wien und genießt international viel Anerkennung. Der Golfclub Uderns Zillertal wirbt mit mehr als 50.000 Betten in den vier Ferienregionen des Zillertals und der vorhandenen öffentlichen Infrastruktur. Mit München, Innsbruck und Salzburg befinden sich drei internationale Flughäfen im Umkreis von 150 Kilometern. Bis Ende Jänner muss fix sein, mit welcher Golfanlage sich Österreich bewirbt. Außerdem bewerben sich Deutschland, Italien, Portugal, Spanien und die Türkei. Die Vergabe des Turniers erfolgt im Herbst 2015.

Der Ryder-Cup wird im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragen. Der Kampf Europa gegen USA ist ein reines Prestigeduell ohne Preisgeld – und dennoch das bedeutendste Golf-Mannschaftsturnier der Welt. Gespielt wird im Matchplay-Modus (Mann gegen Mann).