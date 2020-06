Flotte Flotte am Traunsee

Das war der Moment, auf den sie so lang gewartet hatten: Heimsieg in der zweiten Wettfahrt des RC44 Grand Prix auf dem Traunsee. Das österreichische AEZ Racing Team hat sich damit zwar einen Traum erfüllt, ist aber noch lang nicht am Ziel.



Ein großer Teil der Segel-Weltelite ist auch diesmal wieder ins Salzkammergut gekommen. Noch am Donnerstag wurde US- Superstar Paul Cayard eingeflogen. Der neuseeländische Altmeister Brad Butterworth hat den America`s Cup schon vier Mal in Händen gehalten. Zuletzt 2007 mit der Allinghi, als der Amerikaner Ed Baird am Steuer stand. Jener segelt diesmal für eines der vier russischen Teams. Ein Amerikaner in einem russischen Team (Synergy)? "Nichts Besonderes, ich bin ja aus St. Petersburg", sagt er zur Verblüffung aller. "Allerdings aus dem echten St. Petersburg – in Florida!"



Wladimir Prosichin, Skipper des russischen NikaTeams, ist aus dem russischen St. Petersburg und kann über den Gag nur gequält lächeln. Er erklärt, warum gleich vier russische Teams unter den zwölf Booten der RC44-Flotte sind: "Wir sind im Segeln noch weit hinten", sagt er. "Aber es ist viel Geld im Spiel und wir werden aufholen."