Finalserie: Das Powerplay soll den Capitals Kraft geben

Wirtschaftlich sind die Play-offs für die Vienna Capitals schon jetzt ein Erfolg. Bereits vor dem ersten Finale am vergangenen Sonntag gegen den KAC hatten die Wiener mehr Play-off-Heimspiele als in der Meistersaison 2017. Damals gewannen die Caps Viertelfinal-, Semifinal- und Finalserie jeweils mit 4:0 und brauchten nur sechs Heimspiele im Play-off für den Titel. Die Donnerstag-Partie gegen den KAC (19.15 Uhr) ist 2019 bereits die neunte in Kagran.

In den ersten acht durften die Wiener 40.172 Zuschauer begrüßen, am Donnerstag kommen 7.022 dazu. Am Mittwoch gab es nur noch Restkarten, so wird die Arena zum zweiten Mal nach dem Entscheidungsspiel im Semifinale gegen Salzburg ausverkauft sein.