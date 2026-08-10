EM: Feierabend in Rekordzeit für Österreichs Schwimmerinnen

Die österreichischen Schwimmer haben heute Abend frei. Vorgesehen war das nicht. Zum Auftakt der Beckenbewerbe in Paris gelang keinem OSV-Athleten der Aufstieg aus den Vorläufen.

Am knappsten verfehlte Luka Mladenovic den Platz in der Finalsession. Der dreifache U23-Europameister belegte über 100 Meter Brust in 1:00,28 Minuten Rang 21, lediglich 15 Hundertstelsekunden fehlten auf das Semifinale. Bei der vergangenen EM hätte diese Zeit noch gereicht. „Ich bin überrascht“, sagte der 22-Jährige. Er sei „volle Kanne“ geschwommen, über diese Distanz am Vormittag allerdings meist langsamer. Den Kopf wollte Mladenovic deshalb nicht „in den Sand stecken“. Am Mittwoch folgen die 200 Meter Brust, am Freitag die 50.