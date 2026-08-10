EM: Feierabend in Rekordzeit für Österreichs Schwimmerinnen
Die österreichischen Schwimmer haben heute Abend frei. Vorgesehen war das nicht. Zum Auftakt der Beckenbewerbe in Paris gelang keinem OSV-Athleten der Aufstieg aus den Vorläufen.
Am knappsten verfehlte Luka Mladenovic den Platz in der Finalsession. Der dreifache U23-Europameister belegte über 100 Meter Brust in 1:00,28 Minuten Rang 21, lediglich 15 Hundertstelsekunden fehlten auf das Semifinale. Bei der vergangenen EM hätte diese Zeit noch gereicht. „Ich bin überrascht“, sagte der 22-Jährige. Er sei „volle Kanne“ geschwommen, über diese Distanz am Vormittag allerdings meist langsamer. Den Kopf wollte Mladenovic deshalb nicht „in den Sand stecken“. Am Mittwoch folgen die 200 Meter Brust, am Freitag die 50.
Bei Simon Bucher war der Rückstand größer, die Selbstkritik noch deutlicher. Der EM-Zweite von Belgrad kam über 50 Meter Schmetterling in 23,72 Sekunden nicht über Rang 34 hinaus. „Das war zu hektisch und nichts Gescheites“, sagte der Tiroler im Anschluss.
Lukas Edl war in 23,56 Sekunden als 28. bester Österreicher, schied jedoch ebenfalls im Vorlauf aus.
Auch die Frauenstaffel verpasste das Finale, sorgte aber für die beste österreichische Leistung des Vormittags. Iris Julia Berger, Aviva Hollinsky, Marlene Kahler und Nida Omid belegten über 4 x 200 Meter Freistil in 8:04,27 Minuten Rang zwölf. Den elf Jahre alten österreichischen Rekord aus Kasan verbesserten sie damit um 96 Hundertstelsekunden.
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