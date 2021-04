Österreichs Teilnehmer an der Olympia-Zonenausscheidung der Fechter in Madrid sind leer ausgegangen. Am Sonntag landete Josef Mahringer im Degen an der neunten Stelle, Olivia Wohlgemuth im Florett an der zwölften. Bereits am Samstag hatte für Paula Schmidl im Degen nur Platz zehn herausgeschaut, im Florett landete Johannes Poscharnig an der 16. Stelle.

Pro Waffengattung war bei dieser letzten Chance auf die Tokio-Teilnahme nur ein Ticket zu haben.