Existenzsorgen nach Contador-Affäre

Dieser Erfolg brachte seinem Team SaxoBank-Tinkoff einen Hoffnungsschimmer, denn mit Ende dieses Jahres läuft die (erstklassige) Lizenz für die UCI World Tour aus. Ohne diese dürfte der Rennstall kaum überlebensfähig sein; eine neue zu bekommen, ist aber kein Selbstläufer, denn das Team hatte heuer viele Probleme.

Das größte: Die Teamwertung der UCI World Tour weist SaxoBank-Tinkoff erst an 15. Stelle unter den 18 Rennställen aus. Und in der alljährlichen Bewertung des sportlichen Werts aller Profi-Teams durch den Weltverband UCI landete man gar nur an 20. Stelle. Ein Grund dafür heißt Alberto Contador: Er wurde im August 2010 geholt, um jene Lücke zu schließen, die der Abgang der luxemburgischen Gebrüder Schleck und des Schweizers Fabian Cancellara zum neuen Projekt Leopard-Trek gerissen hatte. Mit der Verpflichtung des Spaniers hofften die Verantwortlichen, die fehlenden Punkte für die Teamwertung zu erhalten. Das hat funktioniert – bis zu Contadors Verurteilung.

Nun fehlen SaxoBank-Tinkoff wichtige Punkte, was freilich nicht nur an Contador liegt, sondern vor allem an seinen mäßig erfolgreichen Teamkollegen: Der Teamkapitän allein brachte es seit August auf 290 Punkte, an zweiter Stelle im internen Ranking sind die Herren Majka, Tosatto und Sørensen mit je 30 Zählern notiert.

Daher gibt es nun einen Zweikampf um eine neue ProTour-Lizenz zwischen SaxoBank-Tinkoff und Argos-Shimano, eine Entscheidung wird die UCI demnächst fällen. Und je nachdem, wie diese ausfällt, könnte auch die Tour de France 2013 ohne Alberto Contador stattfinden.