Ex-Weltmeister muss erneut am Herzen operiert werden

Der dreimalige Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan muss erneut am Herz operiert werden. Das teilte der seit heuer auf das Mountainbike umgesattelte Slowake mit, nachdem im Training erneut Rhythmusstörungen aufgetreten waren. Es bestehe aber kein Anlass zur Beunruhigung, sagte der 34-Jährige, und verglich den kommende Woche geplanten Eingriff mit einem Boxenstopp. "Als ich auf den Schotterstraßen um Marseille trainiert habe, hat mein Herz ein paar Stöße abbekommen", sagte Sagan, der sich dem Eingriff in der kommenden Woche unterziehen will.

Ein erster Eingriff aufgrund einer anomalen Tachykardie war Ende Februar vorgenommen worden.