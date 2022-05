Ex-NBA-Star in Florida erschossen

Adreian Payne, ein Erstrunden-Pick der Atlanta Hawks im NBA Draft 2014, ist in der Nacht von Sonntag auf Montag erschossen worden. Das berichten US-amerikanische Medien ├╝bereinstimmend. Payne wurde 31 Jahre alt.

Den Berichten zufolge erhielt die Polizei in Florida um 1:37 Uhr morgens ein Anruf, dass ein Mann erschossen worden sei. Payne soll daraufhin als Opfer der Attacke ausgemacht worden sein und wurde in ein Krankenhaus geliefert. Dort verstarb er. Die Polizei verhaftete einen 29-J├Ąhrigen am Tatort.

Payne spielte unter anderem f├╝r die Hawks und die Minnesota Timberwolves und die Orlando Magic, ehe er sein Gl├╝ck im internationalen Basketball, au├čerhalb der USA, versuchte. Zuletzt spielte er in der litauischen Profiliga.