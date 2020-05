Evans im Fotofinish vor Contador

Alberto Contador ist bei der 98. Tour de France aus dem Tal der Tränen zurückgekehrt - zum großen Tages-Triumph ist im Foto-Finish aber Cadel Evans gefahren. Auf der Mur-de-Bretagne holte sich der Ex-Weltmeister aus Australien am Dienstag im Ziel der 4. Etappe den Tagessieg wenige Zentimeter vor dem dreifachen Tour-Champion Contador. Trotz der Evans-Großtat behielt der amtierende norwegische Weltmeister Thor Hushovd das Gelbe Trikot mit einer Sekunde Vorsprung auf Evans.



Der große Verlierer des Tages war der hochgewettete Philippe Gilbert, der im April alle drei Ardennen-Klassiker und am Samstag die Auftakt-Etappe der Tour gewonnen hatte. Die Feier zu seinem 29. Geburtstag hatte sich der Belgier anders vorgestellt.



Auf der zwei Kilometer langen Schlusssteigung auf die 293 Meter hohe "Mauer" mischte sich auch Contador in die Phalanx der Fahrer, die um den Tagessieg fuhren. Der zierliche Spanier wollte nach seinem enttäuschenden Auftakt mit öffentlichen Schmähungen und hohen Zeitverlusten auf den ersten beiden Etappen offensichtlich zeigen, dass er weiter ein heißer Kandidat und weit entfernt von Resignation ist. Am Schluss fehlten gegen Evans nur Zentimeter. Beide hatten sich auf der von zahlreichen Zuschauern gesäumten 6,9-Prozent-Steigung ein Duell in Sprinter-Manier geliefert.



"Der Sieg ist eine schöne Überraschung für mich. Eigentlich geht es mir um die Gesamtwertung, aber den Tagessieg nehme ich gerne mit", sagte Evans, der sich im Vorjahr bei der Tour den Ellenbogen gebrochen hatte. Bernhard Eisel kam mit 4:17-Minuten-Rückstand als 164. ins Ziel und liegt in der Gesamtwertung auf dem 172. Rang (+11:36 Minuten).