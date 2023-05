Europacup: Starcoach José Mourinho kämpft um den nächsten Titel

West Ham im Finale

Auch in London sind einige Fußballfans aus dem Häuschen. Der Traditionsverein West Ham, der in den letzten Jahren immer im Schatten von Chelsea, Arsenal und Tottenham stand, schaffte es in der Conference League ins Endspiel. Nach einem 2:1-Erfolg im Heimspiel gegen Alkmaar feierten die Londoner einen 1:0-Auswärtssieg.

Im Endspiel wartet nun Fiorentina, die Italiener gewannen nach einer 1:2-Heimniederlage in Basel mit 3:1. Damit ist in jedem Endspiel ein italienischer Verein vertreten: Inter Mailand in der Champions League, Roma in der Europa League, und Fiorentina in der Conference League.