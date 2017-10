Es ist, man weiß das, die Medienwelt derzeit im Umbruch. Kaum wo ist das so deutlich wie beim Bewegtbild: Die älteren Semester schauen Fernsehen im Fernseher, die mittleren am Laptop, die jungen am Handy.

Und dann gibt es noch die, für die Fernsehen etwas ganz Neues bedeutet: Nämlich anderen Menschen beim Computerspielen zuzusehen. Es gibt, natürlich, eigene Apps dafür. Und die Zahlen sind durchaus erstaunlich: Zehn Millionen tägliche Nutzer hat etwa Twitch, das Game-Streaming-Angebot von Amazon.

Und die schauen nicht nur kurz vorbei, sondern konsumieren im Durchschnitt mehr als 100 Minuten am Tag. Tendenz, zumindest im Medienmix junger Männer, steigend.

Eine Milliarde Dollar war die App im Jahr 2014 wert.

Wachsender Markt

Mehr als eineinhalb Stunden also schauen diese Nutzer anderen dabei zu, wie die ein Spiel spielen. Das mag für Außenstehende unverständlich sein, was aber egal ist: Gamestreaming ist ein wachsender Bewegtbildmarkt, und daran ist das Silicon Valley gerade interessiert wie an kaum etwas anderem.

Foto: AP/Martin Meissner Die Gamer selbst sind eine Mischung aus YouTube-Stars und professionellen Sportlern: Zuseher kann man entweder durch originelle Spielweise, durch launige Kommentare – die Zuseher können den Gamer reden hören – oder durch außergewöhnlich erfolgreiches Spielen versammeln.

Beim letzteren wird es dann sportlich – und lukrativ. Die besten unter den Spielern sind Vollprofis, im wahrsten Sinne des Wortes: Stundenlanges Training jeden Tag wird mit teils fürstlichen Summen entlohnt.

Das mag vielleicht keine körperliche sportliche Leistung im herkömmlichen Sinn sein, aber eine Konzentrationsleistung und Fingerbeherrschung, die außergewöhnlich ist. Und bei der am höchsten Niveau nur wenige mithalten können.

Wer aber in diesem neuen Zirkus erfolgreich ist, kann viel, viel Geld verdienen.

Millionengage

Eine Online-Liste führt Kuro Takhasomi als bestverdienenden Spieler an: Der habe mit Spielen insgesamt fast 3,4 Millionen US-Dollar an Preisgeld verdient.

Und zwar mit jenem Game, das auch regelmäßig das meistgesehene auf Twitch ist: "Dota 2" ist eine Online-Arena, in der Spieler gegeneinander antreten können. Sportsimulationen spielen im eSport eine eher untergeordnete Rolle. Weitere beliebte Spiele für Profi-Gamer sind "League of Legends", "Counter-Strike", "StarCraft" und "Call of Duty". Zumindest am westlichen Markt.

Denn wie so viele Neuerungen in der digitalen Welt ist das professionelle Spielen vor allem in Asien, und dort in Südkorea, Japan und China, ein noch größerer Markt als hierzulande. Die westlichen Spiele sind dort allerdings nicht besonders beliebt: Es gibt eigene Ligen für hier kaum gespielte Games.

Jubelnde Fans

Aber Gamestreaming ist bei weitem nicht der einzige Markt, der sich um das professionelle Gaming entwickelt hat. Andere gehen dafür in ein Stadion, wo vor Tausenden Zusehern Game-Turniere abgehalten werden.

Dort gibt es dann Sponsorlogos auf den T-Shirts, jubelnde Fans, echtes Sportfeeling – und hohe Preisgelder. "The International", das Dota-Turnier des Herstellers, war zuletzt mit sagenhaften 20 Millionen Dollar dotiert.

Gewonnen hat ein chinesisches Gamer-Kollektiv, auf den ersten Platz entfielen mehr als neun Millionen Dollar. Für viele Menschen ist Gamen inzwischen ein Traumjob.