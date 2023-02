Erster Sieg für Jakob Pöltl seit seiner Rückkehr zu Toronto

Fred VanVleet mit 35 und Pascal Siakam mit 28 Punkten waren die erfolgreichsten Scorer beim einzigen NBA-Team aus Kanada. Bojan Bogdanovic verbuchte 33 Zähler für Detroit.

Verzichten mussten die Raptors am Sonntag auf Nick Nurse. Der Coach fehlte aus persönlichen Gründen. Er wurde von Adrian Griffin an der Seitenlinie vertreten. Ehe es in die Pause wegen des anstehenden All-Star Wochenendes geht, trifft Toronto am Dienstag in einem weiteren Heimspiel auf Orlando Magic.

In einem Duell zweier Spitzenteams setzte sich NBA-Leader Boston Celtics gegen die in der Western Conference zweitplatzierten Memphis Grizzlies mit 119:109 durch. Angeführt von Derrick White, einem ehemaligen Teamkollegen Pöltls in San Antonio, mit 23 Punkten scorten acht der neun aufseiten der Sieger eingesetzten Spieler zweistellig. Bei den Grizzlies war Ja Morant mit 25 Zählern der erfolgreichste Scorer.