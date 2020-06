Der Kärntner Patrick Ofner feierte in Innsbruck seinen ersten Turniersieg auf der Profi-Tour. Der 19-jährige schlug in seinem ersten Future-Finale den Deutschen Robin Kern 3:6, 6:4, 6:4.



"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", sagt der Grundlinien-Spezialist. Ofner gilt neben den Niederösterreichern Dominic Thiem und Dennis Novak als größtes Talent in Österreich.