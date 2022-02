Erster Cupsieg für BC Vienna nach Erfolg gegen den Titelverteidiger

Dieser Titel geht nach Wien. Der BC Vienna ist erstmals Cupsieger der Männer. Das Team aus der Hauptstadt gewann am Sonntagabend das Finale in Eisenstadt gegen Titelverteidiger Oberwart Gunners souverän mit 92:70 (50:29) und durfte die Trophäe jubelnd in die Höhe strecken.

Die Wiener haben damit den ersten Schritt zum in dieser Saison angestrebten Double gemacht.

Der Tabellenführer der BSL um den zum „MVP“ („wertvollsten Spieler“) gekürten Adin Vrabac ließ dem stark ersatzgeschwächten Gegner im Cupfinale keine Chance.

Viele Ausfälle

Die Gunners mussten nicht nur wie schon am Vortag die Innenspieler Renato Poljak und Emondre Rickman, sondern auch den ebenfalls Corona-positiven Kapitän Sebastian Käferle vorgeben. Trotz allen Oberwarter Kampfgeistes war die Partie letztlich bereits zur Pause entschieden.

Der BC Vienna ist das elfte Team, das den Cup gewonnen hat. Der Bewerb wird seit 1994 ausgespielt. In Eisenstadt wurde zum 29. Mal ein Sieger ermittelt.

Vierter Cupsieg

Den Frauenbewerb hatte zuvor Klosterneuburg gewonnen. Die Favoritinnen besiegten die Wiener Basket Flames im Finale mit 76:41 und holten so den vierten Cupsieg.