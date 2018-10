Erste Wochen bei Spurs für Pöltl "wie Rookie-Jahr 2.0"

Im Kontakt zu Ex-Kollegen

Eingelebt hat sich der Wiener in San Antonio bereits weitgehend, obwohl die Wohnung im nördlichen Stadtteil Tobin Hill "noch nicht zu 100 Prozent fertig" ist. "Die wichtigsten Dinge sind erledigt. Aber ich warte noch auf einige Möbellieferungen", erzählte der 23-Jährige. Mitspieler leben in seiner Nachbarschaft nicht. Zur Trainingshalle der Spurs ist Pöltl "20 bis 25 Minuten" unterwegs. Ein eigenes Auto hat er sich "in diesen Tagen" angeschafft.

Gar so sehr allein ist der heimische NBA-Pionier in Texas nicht. Neben seiner Mutter seien auch schon Freunde aus Utah da gewesen, berichtete Pöltl. An Mitspielern, mit denen er "am meisten Zeit" verbringe, nannte er die Forwards Chimezie Metu und Drew Eubanks sowie Guard Bryn Forbes.

Und dann gibt es noch Pascal Siakam aus der Zeit bei den Toronto Raptors. "Wir telefonieren und schreiben einander" trotz des dichten Terminkalenders da wie dort. "Sicher", antwortete Pöltl auf die Frage, ob ihn mit Siakam "echte Freundschaft" verbinde. Es sei ihm auch "wichtig, mit Freunden aus Österreich, Utah und Toronto in Kontakt zu bleiben", betonte der Center. Mit Kyle Kuzma aus der Zeit bei den "Utes", der nun für die Los Angeles Lakers spielt, traf er sich etwa am Abend vor dem Gastspiel des 16-fachen NBA-Champions in San Antonio.

Intensiver geworden ist zudem der Kontakt mit DeMar DeRozan. Es "verbindet", dass der Shooting Guard wie er, Pöltl, bei den Raptors "rausgerissen" worden sei. "Aber ich habe mich schon in Toronto gut mit ihm verstanden."