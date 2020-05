Wiener Netzwerk der Legenden

40 Jahre Tennis in der Wiener Stadthalle. 40 Jahre Stars und Sternchen. Zahllos sind die Geschichten und Anekdoten, die die Spatzen aus dem Vogelweidpark zwitscherten. "Von den Allzeit-Größen haben nur Björn Borg, Jim Courier und Rafael Nadal bislang einen Bogen um das Turnier in der österreichischen Hauptstadt gemacht", erinnert sich Leo Günter Huemer, der bei der Geburtsstunde dabei war und nun in beratender Tätigkeit agiert.

Dieses Jahr gibt es mit Andy Murray wenigstens einen Wimbledon- und Olympiasieger zu sehen.

Freilich, nichts gegen früher, als sich die Stars die Klinke in die Hand gaben. 1998 war wohl das beste Jahr. Gewonnen hat das hochkarätig besetzte Turnier Pete Sampras. "Der hat in den ersten beiden Runden so scheiße gespielt, das man niemals annehmen konnte, dass er gewinnt", erinnert sich Huemer. Dabei hat der 14-fache Grand-Slam-Champ aus den USA erst fünf Minuten vor Nennschluss zugesagt. "Er wollte unbedingt kommen, aber wir hatten keine Wild Card mehr", erinnert sich Huemer. Was passierte danach? Sein damaliger Coach Paul Annacone rief Boris Becker an, der Deutsche übergab daraufhin Sampras die Wild Card. Im Gegensatz zu Sampras kannte Boris Becker die Stadthalle. Den ersten Auftritt in Wien hatte der Deutsche 1984, einen Montag vor seinem 17. Geburtstag. Seinen zweiten beendet er 1996 mit dem Endspielsieg gegen den Niederländer Jan Siemerink.