Erst Olympiasieg, jetzt Paralympics

Oscar Pistorius hat den umgekehrten Weg eingeschlagen: Der beidseitig unterschenkelamputierte Sprinter aus Südafrika war erst paralym­pischer Athlet und erklagte sich sein Recht, mit seinen Carbon-Prothesen bei den Olympischen Spielen der Nichtbehinderten teilnehmen zu dürfen. In London waren auch andere Sportler mit Handicap am Start, so etwa der südkoreanische Bogenschütze Im Dong-Hyun, der auf dem linken Auge nur zehn Prozent Sehkraft hat und auf dem rechten zwanzig.

Bei Ilke Wyludda liegen die Dinge anders. Leichtathletische Wurfdisziplinen waren das Metier der gebürtigen Leipzigerin, die mit 1,84 Metern Größe die idealen Voraussetzungen mitbrachte. Jugendweltrekorde mit Diskus und Kugel pflasterten ihren Weg an die Weltspitze, die Konzentration auf den Diskuswurf brachte Wyludda 1990 EM-Gold und ein Jahr später WM-Silber.

In den folgenden Jahren wurde sie durch Verletzungen gebremst, erst 1994 kehrte sie in die Weltspitze zurück: EM-Gold, WM-Silber 1995, 1996 schließlich der Olympiasieg in Atlanta. Ilke Wyludda stand ganz oben. Und auch nach dem Sport machte sie Karriere: Diplom-Sportlehrerin, Physiotherapeutin für Behindertensportler, danach ein Medizinstudium, inzwischen arbeitet sie als Anästhesistin in Halle an der Saale.