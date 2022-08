Erfolgslauf von Sofia Polcanova: Auch im Einzel geht es um EM-Gold

Der Erfolgslauf in München hält an. Sofia Polcanova greift bei der Tischtennis-EM im Rahmen der European Championships in Bayern nach ihrer zweiten Goldmedaille.

Die Europameisterin im Doppel setzte sich am Samstag in einem hochklassigen Semifinale gegen die Deutsche Sabine Winter mit 4:3 in Sätzen durch und kämpft am morgigen Sonntag im Endspiel damit um den Titel.

Drei Bewerbe, drei Medaillen

Neben Gold im Doppel mit der Rumänin Bernadette Szöcs holte die 27-Jährige in München mit Robert Gardos auch Bronze im Mixed.