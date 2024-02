Enttäuschung bei Schwimm-WM: Alexandri erneut nur auf Rang 6

Für Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri ist die Schwimm-WM in Katar mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen. Die zweifache Vize-Weltmeisterin von Fukuoka 2023 landete am Dienstag im Finale in der Freien Kür mit 222,8938 Punkten nur auf Platz sechs, nachdem sie im Vorkampf noch die Beste gewesen war.