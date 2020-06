Emotionale Rede von Tennis-Jungstar: "Es ist auch dein Kampf"

Tennis-Jungstar Cori Gauff hielt inmitten der Proteste in den USA eine emotionalen Rede. „Wenn du schwarze Musik hörst, wenn du schwarze Kultur magst, wenn du schwarze Freunde hast, dann ist das auch dein Kampf“, sagte die erst 16-jährige Gauff in Delray Beach und rief damit auch die Weißen zur Teilnahme an den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt auf.