Nader vs. Knezevic: Erster Schlagabtausch in aller Feindschaft

Freilich, ist auch ein bissl Werbung dabei, auch, wenn sich die Beiden gewiss nicht gemeinsam im Jesolo-Urlaub die Sonne auf den Bauch scheinen lassen würden. In der Erste Bank Arena in Wien-Kagran geht es am 13. April in der Bounce-Fight-Night im Kampf um Wien um einen internationalen Titel (der am Donnerstag bekanntgegeben wird), aber vor allem um viel Ehr’ und Prestige. Und am Mittwoch gab’s eben den ersten, richtigen, auch non-verbalen Schlagabtausch der Mittelgewichtler. "Er trifft mich ja nicht einmal mit dem Wasser", feixt Nader. "Er ist einfach respektlos", sagt Knezevic.

Jahrelang gab es schon Gerüchte um diesen Fight. Während der letzten Bounce-Fight-Night Ende des Vorjahres gab Knezevic bekannt, mit Nader in den Ring steigen zu wollen. Der Auslöser dafür liegt noch einmal ein halbes Jahr zurück. " Nader hat damals einen anderen Knezevic schon in der 2. Runde k.o. geschlagen, viele glaubten, ich wäre dieser gewesen", erinnert sich der 39-Jährige. Ein Serbe namens Darko Knezevic war damals beim Comeback von Nader nicht einmal ein Sparringpartner tauglich, sein Beruf nur schwer zu erahnen.