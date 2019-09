Eishockey-Champions-League: Die Capitals bleiben ohne Punkt

Nach nur zwei Spielen ist für die Vienna Capitals die Chance auf einen Aufstieg in die K.o-Phase nur noch theoretisch. Die Wiener verloren nach dem 1:6 am Freitag gegen Mannheim auch am Sonntag. Nach dem 1:2 gegen Djurgården sind die Wiener das einzig punktelose Team in Gruppe F. Denn Polens Meister Tychy holte beim 2:3 n. P. gegen Mannheim zumindest einen Zähler. „Powerplay und Unterzahl war besser. Gut, dass wir uns nach dem Mannheim-Spiel verbessern konnten“, sagte Trainer Dave Cameron. Am Freitag gastieren die Wiener in Stockholm. „Wir müssen unseren Plan umsetzen, dann haben wir dort eine Chance“, sagte Wall, der das Wiener Tor erzielte.

Wall traf vor 2600 Zuschauern im Powerplay zum 1:0 (14.). Doch ab dem zweiten Drittel machte sich die schwedische Überlegenheit auch im Resultat bemerkbar. Strandberg (24.) traf zum 1:1, Wandell (45.) zum 2:1. Beiden Treffern gingen traumhafte Pässe voraus.