Eine Lin-Lin-Situation

Als Heilsbringer wird er nicht mehr gesehen seit den ersten Niederlagen, bei denen auch er auf dem Platz gestanden ist. Für viele asiatischstämmige Amerikaner ist er aber zum Symbol geworden: dafür, dass auch sie jetzt ein Wörtchen mitreden dürfen; dafür, dass auch sie langsam ihren Platz im Mittelpunkt der Gesellschaft finden.

Denn Lin ist der erste in den USA geborene Asiate, der es in eine der großen Sportligen geschafft hat. Herb Tam, der Kurator des Museums der Chinesen in Amerika, sagte: "Für uns bedeutet Lin in etwa das, was Barack Obama für die afroamerikanische Bevölkerung bedeutet."

Auch seinem Team hat der Superstar anscheinend neues Selbstvertrauen gegeben. Die ruhmreichen New York Knicks, die zuletzt zur Lachnummer verkommen waren, haben wieder das Siegen gelernt: Am Mittwoch­abend musste Lin wegen Knieproblemen vom Spielfeldrand zuschauen, in Jogginghose und Sweatshirt – seine Knicks deklassierten Orlando mit 108:86.