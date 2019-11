Eine letzte Reise für den Vater des Snowboardens

Sein Name steht für eine Revolution auf Schnee: Am Mittwoch ist Jake Burton Carpenter, die zentrale Figur des Snowboardens, 65-jährig einem Krebsleiden erlegen, das ihn seit 2011 begleitet hatte. Burton hinterlässt Frau Donna und die Söhne George, Taylor und Timmy.

Der gebürtige New Yorker war Zeit seines Lebens begeisterter Wintersportler, weshalb er in den frühen 1970er-Jahren zur University of Colorado nach Boulder wechselte und ein Studium der Wirtschaftswissenschaften begann. Doch nach einigen Unfällen war der Traum von der Aufnahme ins Skiteam dahin.

Burton kehrte an die Ostküste zurück, schloss sein Studium in New York ab und begann in einem Schuppen in Vermont zu tüfteln. Ausgehend vom Snurfer (abgeleitet von snow und surfer), einem vorn spitz zulaufenden Brett mit zwei rutschfesten Standflächen, das über ein Seil im Stehen gesteuert wurde, machte er sich mit einem kleinen Team Gedanken, wie es weitergehen könnte.