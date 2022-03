Eine Kugelstoß-Legende hört auf: Olympiasiegerin Adams trat zurück

Die 1,93 m große Neuseeländerin war zwischen 2010 und 2014 ungeschlagen geblieben und hatte 56 internationale Wettkämpfe in Folge gewonnen. 2016 holte Adams bei Olympia in Rio de Janeiro Silber und im vergangenen Jahr in Tokio Bronze. Zwischen 2007 und 2013 wurde sie viermal in Folge Weltmeisterin, hinzu kommen vier Hallen-WM-Titel.