Ein WM-Titel der Schande

Sechzehn Monate lang stand Box-Star Floyd Mayweather jun. nicht mehr im Ring. Nun ist der US-Amerikaner wieder Weltmeister (WBC-Version) im Weltergewicht. Der 34-Jährige bezwang in der Nacht auf Sonntag seinen Landsmann Victor Ortiz durch K.o. in der vierten Runde. Doch die 15.000 Zuschauer in Las Vegas wurden Zeugen einer Aktion, die dem Sport nur schadet.



2:51 Minuten waren in der vierten Runde in einem bis dahin ausgeglichenen Duell gekämpft, als der Ringrichter die Uhr wegen eines Kopfstoßes von Ortiz anhalten ließ. Ortiz wurde verwarnt und ging mit hängenden Fäusten auf Mayweather zu, um sich für die Aktion zu entschuldigen. Doch dieser nutzte die Situation und schlug Ortiz K.o. - angeblich noch vor der erneuten Freigabe des Kampfes.



Die Zuschauer waren erbost, reagierten mit einem gellenden Pfeifkonzert und feierten Ortiz wie einen Sieger, nachdem er wieder auf den Beinen war.