Ein tödliches Eigentor und andere Attentate auf den Sport

Als „ Katastrophe“ mag so manches Eigentor empfunden werden. Jenes von Andrés Escobar vor 25 Jahren bei der WM gegen Gastgeber USA hatte tatsächlich dramatische Folgen. Sein hoch eingeschätztes Team rund um die goldene Generation um Wuschelschopf Carlos Valderrama verlor 1:2 und scheiterte in der Vorrunde.

Zehn Tage später, am 2. Juli 1994, bezahlte er sein Eigentor mit dem Leben. Kurz vor seiner bevorstehenden Hochzeit, kurz vor seinem geplanten Wechsel von Atlético Nacional aus Medellin zum AC Mailand, lag er blutüberströmt in seinem Auto auf dem Parkplatz einer Diskothek in Medellin. Getroffen von sechs Kugeln aus einem Revolver. „ Eigentor Andrés! Eigentor“, sollen die Attentäter gerufen haben.

Der „caballero de futbol“, der Fußball-Gentleman, starb im Spital. Im Alter von nur 27 Jahren.

Als Haupttäter wurde Humberto Muñoz Castro verurteilt. Ob er als enttäuschter Fan gehandelt hat, oder im Auftrag der kolumbianischen Wettmafia konnte nie geklärt werden. Verurteilt wurde er zu 43 Jahren Haft, 2005 kam er frei. Hinter dem Attentat standen aber die Brüder Gallon, Meister des Drogenhandels und der Geldwäsche. Sie kamen mit Hausarrest und einer geringen Geldstrafe davon. Ein Staatsanwalt gestand 2014: „Die Gallons haben Geld, Macht und Freunde im Staat.“